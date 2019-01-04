"Реал" согласовал трансфер игрока "Манчестер Сити"

Теги реал мадридманчестер ситибраим диас

"Реал" согласовал трансфер игрока "Манчестер Сити"

"Реал" практически завершил трансфер хавбека "Манчестер Сити" Браима Диаса.

Как сообщает Goal.com, переход 19-летнего испанца в стан "сливочных" произойдет в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" получит за своего игрока около 17 миллионов евро.

Отмечается, что "Реал" уже согласовал с Диасом условия личного контракта, по которому он будет получать 3,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне Диас принял участие в 9 играх и отметился двумя забитыми мячами.

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