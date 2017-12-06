"Реал" согласовал трансфер Икарди

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Football Italia, стороны достигли договоренности по трансферу аргентинца. Икарди обойдется мадридскому клубу в 80 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что зарплата Икарди в "Реале" составит 9 миллионов евро в год, также ему будет отходить 30% доходов от продажи имиджевых прав.

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