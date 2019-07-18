"Реал" согласовал трансфер испанского хавбека

Полузащитник "Сарагосы" Альберто Соро перейдет в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб согласовал переход футболиста за 2,5 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,5 миллиона за счет бонусов. В следующем сезоне хавбек будет играть за "Сарагосу" на правах аренды.

20-летний Соро является воспитанником "Сарагосы". Всего за клуб он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Сыграл два матча за юношескую сборную Испании U18.

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