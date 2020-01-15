"Реал" согласовал трансфер одного из лидеров "Аякса"

Полузащитник амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек летом станет перейдет в мадридский "Реал", сообщает Voetbalprimeur.

"Ван де Бек не покинет "Аякс" зимой, так как летом он станет игроком "Реала". "Манчестер Юнайтед" не стоит больше обращаться по нему", - заявил футбольный обозреватель De Telegraaf Валентейн Дриссен.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера хавбека может составить 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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