"Реал" согласовал трансфер Тьяго Алькантары

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"Реал" согласовал трансфер Тьяго Алькантары

Мадридский "Реал" согласовал трансфер полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары, сообщает Onda Cero.

По информации источника, королевский клуб заплатит за воспитанника "Барселоны" около 40-50 миллионов евро.

Напомним, что в стане "сливочных" видят в Алькантаре замену для Матео Ковачича, который перебрался в "Челси".

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