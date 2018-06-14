"Реал" согласовал условия личного контракта по своему первому летнему громкому трансферу

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"Реал" согласовал условия личного контракта по своему первому летнему громкому трансферуМадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с голкипером "Ромы" Алиссоном, информирует El Mundo Deportivo.

Теперь, по сведениям издания, королевскому клубу предстоит обсудить с "волками" сумму компенсации за 25-летнего вратаря. На сегодняшний день "сливочные" готовы заплатить за бразильца 60 миллионов евро, тогда как римляне желают получить за него на 20 миллионов евро больше. Ожидается, что трансфер Алиссона может быть официально закрыт уже на этой неделе.

Напомним, "Реал" определился с датой презентации Лопетеги. | soccernews.ru

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