"Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком

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"Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком

"Реал" согласовал условия контракта с хавбеком "Аякса" Донни ван де Беком. Об этом информирует Marca.

По данным источника, "королевский клуб" пока не договорился с голландским клубом о стоимости 22-летнего игрока.

"Аякс" готов отпустить футболиста не менее, чем за 70 миллионов евро.

Сам футболист подтвердил интерес "Реала".

"Реал" интересуется мной, все развивается очень быстро", - сказал ван де Бек.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 34 матчах, отметившись 9 голами и 10 ассистами.

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