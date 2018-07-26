"Реал" согласовал условия личного контракта с Куртуа

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"Реал" согласовал условия личного контракта с КуртуаМадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с голкипером лондонского "Челси" Тибо Куртуа информирует Daily Mail.

По сведениям источника, королевский клуб уже достиг соглашения с 26-летним вратарем о его переезде на "Сантьяго Бернабеу". Теперь "сливочным" предстоит договориться по трансферу бельгийца, стоимость которого оценивается в 35-40 миллионов евро, с "аристократами". 

Напомним, "Реал" намерен продлить контракт с Навасом. | soccernews.ru

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