"Реал" согласовал условия личного контракта с Куртуа

Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с голкипером лондонского "Челси" Тибо Куртуа информирует Daily Mail.

По сведениям источника, королевский клуб уже достиг соглашения с 26-летним вратарем о его переезде на "Сантьяго Бернабеу". Теперь "сливочным" предстоит договориться по трансферу бельгийца, стоимость которого оценивается в 35-40 миллионов евро, с "аристократами".

Напомним, "Реал" намерен продлить контракт с Навасом. | soccernews.ru