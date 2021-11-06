"Реал" сохраняет интерес к Рюдигеру

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер по-прежнему входит в список трансферных целей мадридского "Реала".

По информации AS, королевский клуб следит за ситуацией с будущим 28-летнего футболиста, который в июне может стать свободным агентом.

Немец хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год, и "сливочные" будут готовы ему столько платить после расставания с Иско, Марсело, Гаретом Бэйлом и, возможно, Эденом Азаром.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определился с будущим Крооса. | http://soccernews.ru