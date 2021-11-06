"Реал" сохраняет интерес к Рюдигеру

Теги челсиреал мадридантонио рюдигертрансферы

"Реал" сохраняет интерес к Рюдигеру

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер по-прежнему входит в список трансферных целей мадридского "Реала".

По информации AS, королевский клуб следит за ситуацией с будущим 28-летнего футболиста, который в июне может стать свободным агентом.

Немец хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год, и "сливочные" будут готовы ему столько платить после расставания с Иско, Марсело, Гаретом Бэйлом и, возможно, Эденом Азаром.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" определился с будущим Крооса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками

Лапорта пообещал, что "Барселона" зимой усилится тремя игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов