"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании
Мадридский "Реал" в 11-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании, победил в финале "Атлетико" в серии пенальти.
По числу побед в турнире королевский клуб уступает только "Барселоне", которая выигрывала почетный трофей 13 раз.
При этом "Барселона" опережает "Реал" по числу побед в Кубке Испании - 30 против 19. "Реал" в свою очередь чаще выигрывал чемпионат Испании (33-26) и Лигу Чемпионов (13-5).
Не пропустите: Зидан не проиграл ни одного финала в качестве тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 января
-
ПСЖ и "Монако" не выявили победителя, забив по шесть голов на двоих
-
"Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками
-
2
Гол Роналду вывел "Ювентус" на первое место в Серии А
-
Перес высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании
-
"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании
-
Зидан не проиграл ни одного финала в качестве тренера
-
Ибрагимович - первый футболист в истории, который забивал в четырех десятилетиях
-
1
"Реал" выиграл Суперкубок Испании
-
"Барселона" сделала предложение Почеттино
-
АЕК впервые проиграл под руководством Карреры
-
Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"
-
Гвардиола одержал 300-ю победу в топ-лигах
-
"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде
-
Агуэро установил рекорд АПЛ, побив достижение Ширера
-
1
Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров
-
"Дижон" обыграл "Лилль" в домашнем матче Лиги 1
-
Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
-
Рагнар Сигурдссон: "Копенгаген стал моим домом"
-
1
Квальярелла забивает 16 лет подряд. Это рекорд Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11