"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании

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"Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании

Мадридский "Реал" в 11-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании, победил в финале "Атлетико" в серии пенальти.

По числу побед в турнире королевский клуб уступает только "Барселоне", которая выигрывала почетный трофей 13 раз.

При этом "Барселона" опережает "Реал" по числу побед в Кубке Испании - 30 против 19. "Реал" в свою очередь чаще выигрывал чемпионат Испании (33-26) и Лигу Чемпионов (13-5).

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