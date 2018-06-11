"Реал" сократил список претендентов на пост своего главного тренера до трех кандидатов

Мадридский "Реал" сократил список претендентов на пост своего нового главного тренера до трех кандидатов.

Так, по сведениям испанской прессы, шансы на то, чтобы возглавить этим летом королевский клуб, остаются у Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Гути (юношеская команда "Реала") и Микаэля Лаудрупа ("Эль-Райян").

Напомним, в случае своего прихода в первую команду "Реала" Гути будет готов расстаться с Роналду. | soccernews.ru