"Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла

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"Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, вероятно, вернется в "Реал" по окончании сезона.

По сведениям AS, руководство "сливочных" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит валлийца после окончании аренды. Мадридский клуб разочарован тем, что им снова придется платить Бэйлу зарплату 14 миллионов евро за сезон.

"Реал" начнет искать для Бэйла новый клуб, так как игрок не входит в планы Зинедина Зидана.

В этом сезоне Бэйл провел 11 матчей и забил три гола.

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