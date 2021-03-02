"Реал" сомневается, что Варан продлит контракт с клубом

Защитник "Реала" Рафаэль Варан может в скором времени сменить клуб. Главным претендентом на француза является "Манчестер Юнайтед".

В руководстве испанского клуба не очень верят в успех переговоров с футболистом по поводу нового контракта. В "Реале" считают, что игрок не будет подписывать новое соглашение. По этой причине "сливочные" готовы отпустить защитника этим летом, чтобы получить за него хотя бы какие-то деньги.

Тем временем "Манчестер Юнайтед" ищет центрального защитника в пару к Харри Магуайру. Англичане уже несколько раз пытался заполучить Варана, но "Реал" раньше отказывался его продавать. Теперь ситуация поменялась, пишет Manchester Evening News.