"Реал" сомневается, что Варан продлит контракт с клубом

Теги рафаэль варанреал мадридманчестер юнайтедтрансферы

"Реал" сомневается, что Варан продлит контракт с клубомЗащитник "Реала" Рафаэль Варан может в скором времени сменить клуб. Главным претендентом на француза является "Манчестер Юнайтед".

В руководстве испанского клуба не очень верят в успех переговоров с футболистом по поводу нового контракта. В "Реале" считают, что игрок не будет подписывать новое соглашение. По этой причине "сливочные" готовы отпустить защитника этим летом, чтобы получить за него хотя бы какие-то деньги.

Тем временем "Манчестер Юнайтед" ищет центрального защитника в пару к Харри Магуайру. Англичане уже несколько раз пытался заполучить Варана, но "Реал" раньше отказывался его продавать. Теперь ситуация поменялась, пишет Manchester Evening News.

В текущем сезоне Варан провел 24 матча в Ла Лиге и забил 2 гола.

Читать также: "Тоттенхэм" интересуется вингером "Реала" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов