"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина

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"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина

Руководство мадридского "Реала" пока не определилось с позицией по возможному трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Marca, с одной стороны боссы королевского клуба готовы выполнить требование главного тренера команды Зинедина Зидана, который настаивает на покупке звёздного соотечественника.

Но с другой стороны у руководителей "бланкос" есть сомнения относительно умения футболиста играть ключевую роль в решающий момент. 

Представители "Реала" внимательно следили за действиями Погба во время ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" и остались недовольны увиденным.

Напомним, что за хавбека "МЮ" мадридцам придётся заплатить не менее 150 миллионов евро.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Без заряженных судеек побеждать тяжело. Наш мадридский "Реал" тому живой пример. Как ввели VAR в Испании и Лиге чемпионов, так сразу исчезли и результаты. Теперь опять каждый год будем вылетать в 1/8 финала ЛЧ, как в старые добрые времена (6 раз подряд в 2005-2010 гг.). Про Ла Лигу я и не заикаюсь - мы и так выигрываем ее раз в пять лет, если повезет. Всего 2 победы за последние 11 сезонов (с учетом нынешнего). Впору застрелиться, т.е. расформироваться. Короче, hasta la vista, baby, как говорили классики!

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