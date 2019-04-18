"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина

Руководство мадридского "Реала" пока не определилось с позицией по возможному трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Marca, с одной стороны боссы королевского клуба готовы выполнить требование главного тренера команды Зинедина Зидана, который настаивает на покупке звёздного соотечественника.

Но с другой стороны у руководителей "бланкос" есть сомнения относительно умения футболиста играть ключевую роль в решающий момент.

Представители "Реала" внимательно следили за действиями Погба во время ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" и остались недовольны увиденным.

Напомним, что за хавбека "МЮ" мадридцам придётся заплатить не менее 150 миллионов евро.

Не пропустите: Гарет Бэйл прокис в "Реале", пора что-то менять! Рассказываем, куда может уйти валлиец. | http://soccernews.ru