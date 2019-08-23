"Реал" сомневается в необходимости трансфера Неймара

Мадридский "Реал" может отказаться от трансфера бразильского нападающего ПСЖ Неймара из-за состояния его здоровья, сообщает AS.

По сведениям издания, медицинский штаб королевского клуба считает, что у футболиста может произойти очередной рецидив травмы плюсневой кости. В связи с этим "Реал" требует гарантий от ПСЖ, что форвард будет в хорошей травме и не травмируется снова.

Мадридский клуб может сделать ПСЖ предложение по трансферу 27-летнего Неймара с пунктом о компенсации "Реалу", если футболист получит травму плюсневой кости.

Напомним, что бразилец два года подряд ломал плюсневую кость правой ноги.

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