"Реал" сообщил Бэйлу и Бензема, что они будут выставлены на трансфер



Футболисты "Реала" - полузащитник Гарет Бэйл и нападающий Карим Бензема покинут клуб летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, оба игрока уже получили уведомления о том, что клуб собирается выставить их на трансфер. Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен провести масштабную работу по усилению состава в межсезонье.

Интерес к Бэйлу проявляет "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме". Что касается Бензема, то им интересуются во Франции и Китае.

В этом сезоне сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 21 матч, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 30-летнего Бензема 7 мячей и 6 голевых пасов в 27 поединках.

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