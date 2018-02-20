"Реал" сообщил Бэйлу и Бензема, что они будут выставлены на трансфер

Теги реал мадридгарет бэйлкарим бензема

"Реал" сообщил Бэйлу и Бензема, что они будут выставлены на трансфер
Футболисты "Реала" - полузащитник Гарет Бэйл и нападающий Карим Бензема покинут клуб летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, оба игрока уже получили уведомления о том, что клуб собирается выставить их на трансфер. Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен провести масштабную работу по усилению состава в межсезонье.

Интерес к Бэйлу проявляет "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме". Что касается Бензема, то им интересуются во Франции и Китае.

В этом сезоне сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 21 матч, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 30-летнего Бензема 7 мячей и 6 голевых пасов в 27 поединках.

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комментарии
Фанат РМ

Да, успокойтесь, пройдет Реал ПСЖ, пусть даже и со счетом 3-2!!! В любом случае, победа за Реалом!!! И еще, очень жаль, если Бей покинет Реал! Да и Карима тоже жалко...

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