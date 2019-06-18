"Реал" сообщил дату презентации Менди

Теги реал мадридферлан менди

"Реал" сообщил дату презентации Менди

Мадридский "Реал" проведет 19 июня проведет презентацию очередного новичка команды французского защитника Ферлана Менди, сообщает официальный сайт клуба.

Королевский клуб представит футболиста на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мероприятие начнется в 14:00 мск.

Напомним, что француз обошелся "Реалу" в 48 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.

Ранее 24-летний Менди выступал за "Лион", за который провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. 

Не пропустите: "Реал" предложил Каземиро в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов