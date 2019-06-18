"Реал" сообщил дату презентации Менди

Мадридский "Реал" проведет 19 июня проведет презентацию очередного новичка команды французского защитника Ферлана Менди, сообщает официальный сайт клуба.

Королевский клуб представит футболиста на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Мероприятие начнется в 14:00 мск.

Напомним, что француз обошелся "Реалу" в 48 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.

Ранее 24-летний Менди выступал за "Лион", за который провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: "Реал" предложил Каземиро в обмен на Неймара. | http://soccernews.ru