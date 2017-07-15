"Реал" сообщил "Милану" стоимость Мораты

"Милан" не оставляет попыток купить нападающего "Реала" Альваро Морату, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" сделали запрос о трансферной стоимости 24-летнего испанца. Королевский клуб сообщил итальянцам, что за нападающего придётся заплатить 90 миллионов евро.

Напомним, что на Морату также претендуют "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и английские клубы, однако "Реал" хочет сохранить футболиста. | http://soccernews.ru