"Реал" сообщил "Милану" стоимость Мораты

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"Реал" сообщил "Милану" стоимость Мораты

"Милан" не оставляет попыток купить нападающего "Реала" Альваро Морату, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" сделали запрос о трансферной стоимости 24-летнего испанца. Королевский клуб сообщил итальянцам, что за нападающего придётся заплатить 90 миллионов евро.

Напомним, что на Морату также претендуют "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и английские клубы, однако "Реал" хочет сохранить футболиста. | http://soccernews.ru

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