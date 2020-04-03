"Реал" сообщил о смерти легенды клуба Грегорио Бенито

Бывший защитник мадридского "Реала" Грегорио Бенито скончался на 74-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

Спортсмен умер от болезни, с которой он боролся более 10 лет. "Сливочные" выразили соболезнования его родным и близким.

Бенито является воспитанником "Реала" и всю карьеру провёл в составе "бланкос" за исключением двухлетней аренды в "Райо Вальекано".

Выступая за королевский клуб, игрок стал обладателем 11 трофеев - шести чемпионских титулов и пяти Кубков Испании.

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