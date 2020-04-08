"Реал" сообщил о сокращении зарплат

Теги реал мадридкоронавирус

"Реал" сообщил о сокращении зарплат

Руководство "Реала" все-таки решилось на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, зарплата футболистов, тренеров и руководства будет снижена на 10-20 процентов. Окончательный процент будет определятся когда будет известно, как завершится сезон.

Отмечается, что снижение зарплат также коснется баскетбольной команды. Однако сокращения избежал остальной персонал клуба.

Напомним, что ранее "Барселона" сократила зарплаты футболистов на 70 процентов.

Читайте также: Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й

Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов. Месси - 9-й, Роналду - 46-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов