"Реал" сообщил о сокращении зарплат
Руководство "Реала" все-таки решилось на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает официальный сайт клуба, зарплата футболистов, тренеров и руководства будет снижена на 10-20 процентов. Окончательный процент будет определятся когда будет известно, как завершится сезон.
Отмечается, что снижение зарплат также коснется баскетбольной команды. Однако сокращения избежал остальной персонал клуба.
Напомним, что ранее "Барселона" сократила зарплаты футболистов на 70 процентов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14