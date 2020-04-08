"Реал" сообщил о сокращении зарплат

Руководство "Реала" все-таки решилось на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт клуба, зарплата футболистов, тренеров и руководства будет снижена на 10-20 процентов. Окончательный процент будет определятся когда будет известно, как завершится сезон.

Отмечается, что снижение зарплат также коснется баскетбольной команды. Однако сокращения избежал остальной персонал клуба.

Напомним, что ранее "Барселона" сократила зарплаты футболистов на 70 процентов.

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