"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара

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"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила подробности новой травмы бельгийского нападающего команды Эдена Азара.

У футболиста диагностировано повреждение поясничной мышцы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Форвард точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (16 марта).

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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