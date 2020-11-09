"Реал" сообщил подробности о травме Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

У футболиста диагностирована трещина в задней большеберцовой кости правой ноги. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Травму хавбек получил в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:4). По данным издания AS, Вальверде может пропустить от 1 до 2 месяцев.

В нынешнем сезоне 22-летний Вальверде провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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