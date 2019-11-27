"Реал" сообщил подробности травмы Азара
Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт королевского клуба.
У футболиста диагностирован ушиб правой ноги. Таким образом, форвард избежал серьезной травмы и ему не понадобится операция. Это повреждение он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2).
По данным испанских СМИ, Азар пропустит около 10 дней.
Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|13
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|2
|Реал Мадрид
|13
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|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
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