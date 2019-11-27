"Реал" сообщил подробности травмы Азара

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар прошел медицинское обследование, сообщает официальный сайт королевского клуба.

У футболиста диагностирован ушиб правой ноги. Таким образом, форвард избежал серьезной травмы и ему не понадобится операция. Это повреждение он получил в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2).

По данным испанских СМИ, Азар пропустит около 10 дней.

Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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