"Реал" сообщил подробности травмы Карвахаля

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте сообщил подробности травмы защитника Даниэля Карвахаля.

У футболиста диагностировано повреждение мышцы левого бедра с поражением сухожилия. Эту травму он получил в матче 23-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0). Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, Карвахаль может пропустить оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты".

В нынешнем сезоне 29-летний Карвахаль провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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