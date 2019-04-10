"Реал" сообщил представителям Бэйла о намерении продать игрока

Мадридский "Реал" хочет расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста. В связи с этим руководство "Реала" сообщило представителям Бэйла о намерении продать игрока. За валлийца клуб хочет получить порядка 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

Возможно, Бэйл будет задействован в сделке по переходу в "Реал" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

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