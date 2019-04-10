"Реал" сообщил представителям Бэйла о намерении продать игрока
Мадридский "Реал" хочет расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста. В связи с этим руководство "Реала" сообщило представителям Бэйла о намерении продать игрока. За валлийца клуб хочет получить порядка 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
Возможно, Бэйл будет задействован в сделке по переходу в "Реал" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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|Атлетико Мадрид
|31
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|Реал Мадрид
|31
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|Хетафе
|31
|50
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|Севилья
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|6
|Валенсия
|31
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|7
|Алавес
|31
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|8
|Атлетик Бильбао
|31
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|9
|Бетис
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|Реал Сосьедад
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|Леганес
|31
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|12
|Эйбар
|31
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|Эспаньол
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|Леванте
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|16
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|Реал Вальядолид
|31
|30
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|Вильярреал
|31
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|Райо Вальекано
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