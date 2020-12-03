"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен

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"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет уволен, если королевский клуб не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает COPE.

Таким образом, будущее французского специалиста зависит от матча 6-го тура с менхенгладбахской "Боруссией". Для гарантированного выхода в 1/8 финала "Реалу" нужно добиваться победы, но может хватить и ничьей, если в параллельно матче "Шахтер" проиграет "Интеру".

Кроме того, у "Реала" не все в порядке и в чемпионате Испании. После 10 матчей мадридцы занимают 10-е место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Реала Сосьедад" на семь очков.

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