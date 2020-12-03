"Реал" сообщил Зидану, при каком условии он будет уволен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет уволен, если королевский клуб не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает COPE.
Таким образом, будущее французского специалиста зависит от матча 6-го тура с менхенгладбахской "Боруссией". Для гарантированного выхода в 1/8 финала "Реалу" нужно добиваться победы, но может хватить и ничьей, если в параллельно матче "Шахтер" проиграет "Интеру".
Кроме того, у "Реала" не все в порядке и в чемпионате Испании. После 10 матчей мадридцы занимают 10-е место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Реала Сосьедад" на семь очков.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14