"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 3:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 6-го тура Примеры "Реал Сосьедад" - "Алавес". В этом противостоянии сильнее были хозяева встречи.

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