"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)

Теги реал сосьедадатлетик бильбао

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Атлетиком".

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4 Севилья Севилья 21 36
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9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Леванте Леванте 22 27
11 Эйбар Эйбар 21 26
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
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