"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:1 (обзор)

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"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Атлетиком".

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3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
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