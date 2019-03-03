"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2 (видеообзор)

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"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. Победу "матрасникам" принес Альваро Мората, который оформил дубль.

Видео: "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2

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