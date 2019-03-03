"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. Победу "матрасникам" принес Альваро Мората, который оформил дубль.

Видео: "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2

Не пропустите: "Реал" нацелился на Салаха: названы детали потенциального трансфера. | http://soccernews.ru