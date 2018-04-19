"Реал Сосьедад" – "Атлетико" – 3:0 (обзор)

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"Реал Сосьедад" – "Атлетико" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом Сосьедад" и "Атлетико" (3:0).

Видео: "Реал Сосьедад" – "Атлетико".

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
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