"Реал Сосьедад" - "Атлетико": видеотрансляция матча 26-го тура Примеры

Сегодня, 3 марта, на стадионе "Анотэта" состоится матч 26-го тура Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Атлетико".

На данный момент, "Атлетико" отстает от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. "Реал Сосьедад" с 35 баллами расположился на 8 строчке.

Стоит отметить, что в 2019 году "бело-голубые" не проиграли ни одной встречи в чемпионате Испании.

Матч пройдет в городе Доностия-Сан-Себастьян. Начало матча - 20:30 (мск).

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