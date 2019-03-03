"Реал Сосьедад" - "Атлетико": видеотрансляция матча 26-го тура Примеры

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"Реал Сосьедад" - "Атлетико": видеотрансляция матча 26-го тура Примеры

Сегодня, 3 марта, на стадионе "Анотэта" состоится матч 26-го тура Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Атлетико".

На данный момент, "Атлетико" отстает от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. "Реал Сосьедад" с 35 баллами расположился на 8 строчке.

Стоит отметить, что в 2019 году "бело-голубые" не проиграли ни одной встречи в чемпионате Испании.

Матч пройдет в городе Доностия-Сан-Себастьян. Начало матча - 20:30 (мск).

Смотрите прямую видеотрансляцию матча на нашем сайте.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 26 60
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Алавес Алавес 26 40
5 Хетафе Хетафе 25 39
6 Севилья Севилья 26 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 25 35
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эспаньол Эспаньол 26 33
12 Эйбар Эйбар 25 31
13 Жирона Жирона 26 31
14 Леганес Леганес 25 30
15 Леванте Леванте 25 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 26 23
20 Уэска Уэска 26 22
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