"Реал Сосьедад Б" представил Хаби Алонсо в качестве тренера команды

Экс-игрок сборной Испании Хаби Алонсо занял пост тренера "Реал Сосьедад Б".

Испанец подписал с клубом контракт до лета 2021 года. Отметим, что дубль "Реал Сосьедада" играет в Сегунде Б.

До этого Хаби Алонсо возглавлял "Реал" U-13 и выиграл с командой чемпионат.

"Реал Сосьедад" является первым профессиональным клубом в карьере Хаби Алонсо. Также он известен по своим выступлениям за "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию".

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