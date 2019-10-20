"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)

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"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 9-го тура Примеры "Реал Сосьедад" - "Бетис". Эта встреча закончилась победой хозяев.

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5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
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11 Леванте Леванте 8 11
12 Осасуна Осасуна 9 11
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