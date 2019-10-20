"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 3:1 (видеообзор матча 9-го тура Примеры)
Представляем видеообзор матча 9-го тура Примеры "Реал Сосьедад" - "Бетис". Эта встреча закончилась победой хозяев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Алавес
|9
|11
|14
|Реал Вальядолид
|8
|10
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Бетис
|8
|9
|18
|Сельта Виго
|9
|9
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2