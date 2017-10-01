"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 4:4 (обзор)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна и севильский "Бетис" сыграли в сверхрезультативную ничью.

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