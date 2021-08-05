"Реал Сосьедад" близок к аренде Кубо

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо с большой долей вероятности в следующем сезоне будет выступать за "Реал Сосьедад", сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна находится в выигрышном положении по сравнению с конкурентами за игрока.

Ожидается, что сразу после Олимпиады в Токио Кубо отправится в стан баскского клуба на правах аренды.

В прошедшем сезоне японец выступал в аренде в "Вильярреале" и "Хетафе".

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