"Реал Сосьедад" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг"

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"Реал Сосьедад" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг"Фото: инстаграм Сорлота/Автор неизвестен

"Реал Сосьедад" оперативно нашел замену бразильскому нападающему Виллиану Жозе, который в ближайшее время станет игроком "Бетиса".

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, "Реал Сосьедад" близок к подписанию норвежского форварда Александра Сорлота из "РБ Лейпцига".

По информации источника, баски возьмут форварда в аренду, а также намерены включить опцию о выкупе контракт игрока.

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