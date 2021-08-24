"Реал Сосьедад" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг"
Фото: инстаграм Сорлота/Автор неизвестен
"Реал Сосьедад" оперативно нашел замену бразильскому нападающему Виллиану Жозе, который в ближайшее время станет игроком "Бетиса".
Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, "Реал Сосьедад" близок к подписанию норвежского форварда Александра Сорлота из "РБ Лейпцига".
По информации источника, баски возьмут форварда в аренду, а также намерены включить опцию о выкупе контракт игрока.
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