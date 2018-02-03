"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 5:0 (обзор)

Теги реал сосьедаддепортиво ла-корунья

"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 5:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Депортиво".

Читайте также: "Реал Сосьедад" уничтожил "Депортиво". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Сельта Виго 21 31
8 Эйбар 21 29
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 21 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов