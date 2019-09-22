"Реал Сосьедад" добыл выездную победу над "Эспаньолом" и поднялся на 3-е место в Примере (видео голов)

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"Реал Сосьедад" добыл выездную победу над "Эспаньолом" и поднялся на 3-е место в Примере (видео голов)

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Эспаньол" проиграл "Реал Сосьедаду".

Благодаря победе "Сосьедад" поднялся на 3-е место, а каталонцы остались на 18-м.

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" 1:3

Голы: Виллиан Жозе, 18 - 0:1, Виллиан Жозе, 34 - 0:2, Сальдуа (аг), 71 - 1:2, Исак, 75 - 1:3

"Эспаньол": Диего Лопес, Льюис Лопес, Калеро, Дидак Вила (Педроса, 57), Санчес, Гранеро (Кампусано, 65), Рока (Давид Лопес, 80), Варгас, Дардер, У Лэй, Кальери.

"Реал Сосьедад": Мойя, Сальдуа (Ле Норман, 80), Монреаль, Элустондо, Льоренте, Мерино (Сурутуса, 84), Эдегор, Ойарсабаль, Субельдия, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 65).

Предупреждение: Гранеро (27).  

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