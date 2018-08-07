"Реал Сосьедад" договорился об аренде игрока "Реала"

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"Реал Сосьедад" договорился об аренде игрока "Реала"

"Реал Сосьедад" договорился о переходе защитника "Реала" Тео Эрнандеса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, баскский клуб возьмёт 21-летнего футболиста в аренду на один год без права выкупа.

При этом "сливочные" продолжат платить Эрнандесу часть зарплаты, которая составляет 3,2 миллиона евро за сезон. 

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