"Реал Сосьедад" договорился об аренде игрока "Реала"

"Реал Сосьедад" договорился о переходе защитника "Реала" Тео Эрнандеса, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, баскский клуб возьмёт 21-летнего футболиста в аренду на один год без права выкупа.

При этом "сливочные" продолжат платить Эрнандесу часть зарплаты, которая составляет 3,2 миллиона евро за сезон.

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