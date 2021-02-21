"Реал Сосьедад" дома разгромил "Алавес"

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"Реал Сосьедад" дома разгромил "Алавес"В Сан-Себастьяне подошел к концу матч 24 тура Ла Лиги. Местный "Реал Сосьедад" принимал "Алавес" и смог добиться разгромной победы со счетом 4:0. Хет-триком отметился 21-летний шведский нападающий Александр Исак. Победа позволила хозяевам закрепиться на 5 строчке турнирной таблицы, имея в активе 41 набранное очко. Гости расположились на 16 позиции, набрав 22 балла.

"Реал Сосьедад" - "Алавес" 4:0 (1:0)

Голы: Исак, 41 - 1:0, Исак, 49 - 2:0, Исак, 62 - 3:0, Порту, 73 - 4:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель, Монреаль, Субельдия, Сильва (Меркеланс, 80), Ильярраменди (Гевара, 57), Порту, Мерино (Гуриди, 66), Ойарсабаль (Янузай, 80), Исак (Баутиста, 65).

"Алавес": Пачеко, Тачи, Лагуардиа, Агиррегабириа, Лежен, Кордоба (Пельистри, 57), Мендес (Бурги, 70), Пина (Пере Понс, 70), Ману Гарсия, Дейверсон (Лукас Перес, 57), Хоселу (Гвидетти, 80).

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