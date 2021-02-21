"Реал Сосьедад" дома разгромил "Алавес"
В Сан-Себастьяне подошел к концу матч 24 тура Ла Лиги. Местный "Реал Сосьедад" принимал "Алавес" и смог добиться разгромной победы со счетом 4:0. Хет-триком отметился 21-летний шведский нападающий Александр Исак. Победа позволила хозяевам закрепиться на 5 строчке турнирной таблицы, имея в активе 41 набранное очко. Гости расположились на 16 позиции, набрав 22 балла.
"Реал Сосьедад" - "Алавес" 4:0 (1:0)
Голы: Исак, 41 - 1:0, Исак, 49 - 2:0, Исак, 62 - 3:0, Порту, 73 - 4:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель, Монреаль, Субельдия, Сильва (Меркеланс, 80), Ильярраменди (Гевара, 57), Порту, Мерино (Гуриди, 66), Ойарсабаль (Янузай, 80), Исак (Баутиста, 65).
"Алавес": Пачеко, Тачи, Лагуардиа, Агиррегабириа, Лежен, Кордоба (Пельистри, 57), Мендес (Бурги, 70), Пина (Пере Понс, 70), Ману Гарсия, Дейверсон (Лукас Перес, 57), Хоселу (Гвидетти, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14