"Реал Сосьедад" дома сыграл вничью с "Эспаньолом"

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"Реал Сосьедад" дома сыграл вничью с "Эспаньолом"

В рамках девятого тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на своём поле разошёлся миром с "Эспаньолом".

"Реал Сосьедад" – "Эспаньол" - 1:1

Голы: Баптистао, 9 - 0:1, Ильярраменди, 69 - 1:1.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Родригес, Одриосола, Мартинес, Ильярраменди, Субельдия, Вела (Янузай, 59), Прието (Каналес, 74), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 78).

"Эспаньол": Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Дардер, Санчес, Хурадо (Гранеро, 82), Хави Фуэго, Пьятти (Вила, 78), Морено, Баптистао (Гарсия, 67).

Удаление: Ильярраменди (90).

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