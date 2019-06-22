"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за игрока "Реала" Эдегора

Теги реал сосьедадмартин эдегорреал мадридбайер леверкузентрансферы

"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за игрока "Реала" Эдегора

"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за хавбека "Реала" Мартина Эдегора.

Испанский клуб уже вступил в переговоры с мадридцами по поводу аренды 20-летнего норвежца. Ранее сообщалось, что футболист уже готов перейти в "Байер".

На данный момент не известно, куда перейдет футболист, однако сам Эдегор, вероятно, склоняется к переезду в Германию, так как в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Прошедший сезон Эдегор отыграл в аренде в "Витессе". В 35 матчах он отметился 9 голами и 13 ассистами.

Не пропустите: Неймар: "С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов