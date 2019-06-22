"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за игрока "Реала" Эдегора

"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за хавбека "Реала" Мартина Эдегора.

Испанский клуб уже вступил в переговоры с мадридцами по поводу аренды 20-летнего норвежца. Ранее сообщалось, что футболист уже готов перейти в "Байер".

На данный момент не известно, куда перейдет футболист, однако сам Эдегор, вероятно, склоняется к переезду в Германию, так как в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Прошедший сезон Эдегор отыграл в аренде в "Витессе". В 35 матчах он отметился 9 голами и 13 ассистами.

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