"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за игрока "Реала" Эдегора
"Реал Сосьедад" готов побороться с "Байером" за хавбека "Реала" Мартина Эдегора.
Испанский клуб уже вступил в переговоры с мадридцами по поводу аренды 20-летнего норвежца. Ранее сообщалось, что футболист уже готов перейти в "Байер".
На данный момент не известно, куда перейдет футболист, однако сам Эдегор, вероятно, склоняется к переезду в Германию, так как в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.
Прошедший сезон Эдегор отыграл в аренде в "Витессе". В 35 матчах он отметился 9 голами и 13 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19