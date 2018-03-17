"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 1:2 (обзор)

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"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Хетафе".

Не пропустите: "Хетафе" добыл волевую победу над "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru

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