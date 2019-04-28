"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 2:1 (видеообзор матча 35-го тура Примеры)

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"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 2:1 (видеообзор матча 35-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Хетафе", который закончился победой хозяев встречи.

А еще:  "Реал Сосьедад" переиграл "Хетафе" в матче 35-го тура Примеры (видео голов) | http://soccernews.ru

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4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
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9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар Эйбар 35 43
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12 Бетис Бетис 34 43
13 Леганес Леганес 35 42
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