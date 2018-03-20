"Реал Сосьедад" хочет пригласить Карпина

"Реал Сосьедад" хочет пригласить главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на пост спортивного директора, сообщает испанская пресса.

Клуб из Сан-Себастьяна ищет замену уволенному Лоренсо Хуарросу и рассматривает три кандидатуры - Карпина, Иньиго Идиакеса и Франа Гарахарсу.

Напомним, что 49-летний Карпин, будучи игроком, выступал за "Реал Сосьедад" с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 год.

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