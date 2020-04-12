"Реал Сосьедад" хочет возобновить тренировки с 14 апреля
"Реал Сосьедад" намерен возобновить тренировки 14 апреля. Об этом сообщает AS.
Футболисты будут заниматься на базе в Субьете и соблюдать все меры предосторожности.
Игроки будут тренироваться по группам из 2-3 человек на разных полях. Также они будут использовать разные раздевалки, соблюдая дистанцию. И по прибытию на базу игроки и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.
Отметим, что "Реал Сосьедад" станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки в период пандемии коронавируса.
По последним данным, в Испании Covid-19 заражены 161 883 человека. Умерло - 16 480 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14