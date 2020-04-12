"Реал Сосьедад" хочет возобновить тренировки с 14 апреля

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"Реал Сосьедад" хочет возобновить тренировки с 14 апреля

"Реал Сосьедад" намерен возобновить тренировки 14 апреля. Об этом сообщает AS.

Футболисты будут заниматься на базе в Субьете и соблюдать все меры предосторожности.

Игроки будут тренироваться по группам из 2-3 человек на разных полях. Также они будут использовать разные раздевалки, соблюдая дистанцию. И по прибытию на базу игроки и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.

Отметим, что "Реал Сосьедад" станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки в период пандемии коронавируса.

По последним данным, в Испании Covid-19 заражены 161 883 человека. Умерло - 16 480 человек.

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