"Реал Сосьедад" хочет возобновить тренировки с 14 апреля

"Реал Сосьедад" намерен возобновить тренировки 14 апреля. Об этом сообщает AS.

Футболисты будут заниматься на базе в Субьете и соблюдать все меры предосторожности.

Игроки будут тренироваться по группам из 2-3 человек на разных полях. Также они будут использовать разные раздевалки, соблюдая дистанцию. И по прибытию на базу игроки и тренерский штаб клуба пройдут обследование на коронавирус.

Отметим, что "Реал Сосьедад" станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки в период пандемии коронавируса.

По последним данным, в Испании Covid-19 заражены 161 883 человека. Умерло - 16 480 человек.

Не пропустите: Игрокам "Вильярреала" сократят зарплату на 20%, если сезон не будет доигран| http://soccernews.ru