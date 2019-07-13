"Реал Сосьедад" хорошо заработал на переходе Гризманна в "Барселону"

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"Реал Сосьедад" хорошо заработал на переходе Гризманна в "Барселону"

"Реал Сосьедаду" полагается 20 процентов от суммы трансфера нападающего Антуана Гризманна, сообщает Football Espana.

"Барселона" заплатила "Атлетико" за 28-летнего футболиста 120 миллионов евро. Таким образом, баскский клуб заработал на этой сделке 24 миллиона.

Однако эта сумма может вырасти, поскольку "матрасники" требуют за француза ещё 80 миллионов в связи с тем, что "блауграна" договорилась с игроком до 1 июля.

Гризманн - воспитанник "Реал Сосьедада". В 2014 году он перешёл в "Атлетико" за 30 миллионов евро.

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