"Реал Сосьедад" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
Фото: twitter.com/realsociedad
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Атлетиком".
"Сосьедад" смог подняться на пятую позицию, а "Атлетик" остался 10-м.
"Реал Сосьедад" - "Атлетик" 1:1
Голы: Вильялибре, 85 - 0:1, Лопес, 89 - 1:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Муньос (Монреаль, 33), Элустондо (Горосабель, 62), Гевара, Субельдия, Барренечеа, Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 62), Исак (Порту, 71), Фернандес (Лопес, 71).
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес (Нуньес, 14), Берчиче (Баленсиага, 49), Мартинес, Де Маркос (Капа, 46), Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Венседор, Муниаин (Лекуэ, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.
Читайте также: Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
-
"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"
-
"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России
-
Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта
Лента новостей
-
Почеттино прокомментировал победу над "Баварией"
-
Выездные успехи ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 7 апреля
-
Мбаппе обошел ван Перси по голам в ЛЧ, и Анри по количеству голов в плей-офф ЛЧ
-
"Бавария" впервые проиграла в Лиге Чемпионов под руководством Флика
-
В "Баварии" подтвердили, что не будут продлевать контракт с Боатенгом
-
"Реал Сосьедад" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Голевая феерия в Мюнхене: ПСЖ победил "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ
-
"Челси" обыграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
"Ку-ку, ***": "Уфа" обратилась к арбитру, который не назначил пенальти в матче с "Ахматом"
-
Пирло назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона
-
Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги 1
-
Левандовски пропустит ответный матч с ПСЖ
-
РФС оштрафовал "Тамбов" на полмиллиона рублей
-
"Барселона" сделала Гарсии новое предложение, в котором зарплата ниже, чем предлагал Бартомеу
-
"Монпелье" и "Тулуза" прошли в 1/4 финала Кубка Франции
-
Рыжиков возглавил клуб Евгения Савина
-
Голы Роналду и Дибалы принесли "Ювентусу" победу над "Наполи", "Интер" обыграл "Сассуоло"
-
"Вердер" пробился в полуфинал Кубка Германии
-
"Локомотив" и "Ахмат" вышли в полуфинал Кубка России
-
Сульшер высказался о предстоящем матче против "Гранады"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14