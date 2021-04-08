"Реал Сосьедад" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Реал Сосьедад" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла ЛигиФото: twitter.com/realsociedad

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Атлетиком".

"Сосьедад" смог подняться на пятую позицию, а "Атлетик" остался 10-м.

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" 1:1

Голы: Вильялибре, 85 - 0:1, Лопес, 89 - 1:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Муньос (Монреаль, 33), Элустондо (Горосабель, 62), Гевара, Субельдия, Барренечеа, Субименди, Ойарсабаль (Янузай, 62), Исак (Порту, 71), Фернандес (Лопес, 71).

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес (Нуньес, 14), Берчиче (Баленсиага, 49), Мартинес, Де Маркос (Капа, 46), Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Венседор, Муниаин (Лекуэ, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.

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