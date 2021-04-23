"Реал Сосьедад" и "Гранада" добыли победы в Ла Лиге
Фото: twitter.com/realsociedad
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" одержал победу над "Сельтой", а "Эйбар" разгромно проиграл "Гранаде".
"Реал Сосьедад" - "Сельта" 2:1
Голы: Мальо, 22 - 0:1, Порту, 25 - 1:1, Янузай (пен), 39 - 2:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман (Саньян, 85), Монреаль, Элустондо, Горосабель, Янузай (Ойарсабаль, 46), Гевара (Субименди, 68), Гуриди, Порту, Фернандес (Баутиста, 72), Исак (Барренечеа, 68).
"Сельта": Вильяр, Мальо, Араухо (Феррейра, 85), Мурильо, Аарон Мартин (Фонтан, 62), Тапия, Денис Суарес (Бельтран, 62), Мендес, Нолито (Солари, 78), Санти Мина, Аспас.
"Гранада" - "Эйбар" 4:1
Голы: Сольдадо, 21 - 1:0, Пуэртас, 37 - 2:0, Кике Гарсия, 64 - 2:1, Сольдадо, 77 - 3:1, Кенеди, 81 - 4:1
"Гранада": Руй Силва, Вальехо (Перес, 81), Фулькье, Кини, Херман Санчес, Монторо (Диас, 71), Пуэртас, Эррера, Мачис (Кенеди, 71), Сольдадо (Нева, 81), Молина (Гоналон, 51).
"Эйбар": Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Рафа Соареш (Леон, 46), Посо, Атьенса, Альварес (Хосе Анхель, 60), Диоп (Кике Гонсалес, 60), Ресио, Хиль (Арьеталеанисбеаскоа, 83), Кике Гарсия (Родригес, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14